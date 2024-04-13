GÜNCELLEME - Diyarbakır'da barış için buluşturulan husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bazı mahalle muhtarları, bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesi'ndeki evde bir araya getirdi.

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