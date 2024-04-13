Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü.’ye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü.’ye, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Remzi Ü., metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Remzi Ü., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"

        Benzer Haberler

        Kahveye motosikletle gelip otomatik silahlarla ateş açan 4 şüpheli, yakalan...
        Kahveye motosikletle gelip otomatik silahlarla ateş açan 4 şüpheli, yakalan...
        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'ın tescilli ciğer kebabı, bayramda 24 ton tüketildi
        Diyarbakır'ın tescilli ciğer kebabı, bayramda 24 ton tüketildi
        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı