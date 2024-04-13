Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı (2)

KALDIRILDIĞIHASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralıların sayısı, sonradan hastaneye getirilenlerle birlikte 7’ye yükseldi. Yaralılardan durumu ağır olan M.Y., tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 1 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.