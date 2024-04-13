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        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde önceki gün girdikleri kahvehanede çevreye ateş eden 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:52
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        Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde önceki gün girdikleri kahvehanede çevreye ateş eden 4 zanlı yakalandı.

        11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etti.

        Aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek, çevreye ateş edip kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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