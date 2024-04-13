Babasının kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptırdı

DİYARBAKIR’da babasına ait kasap dükkanında yardım eden Süleyman İ. (17), sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiye görevlilerinin 1 saatlik çalışmasıyla eli makineden kurtarılan genç, hastanede tedaviye alındı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında babasına yardım eden Süleyman İ., bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli bilek hizasına kadar makineye sıkışan gencin feryatları üzerine babası Fethi İ., 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürerken, baba Fethi İ. fenalık geçirdi. Süleyman’ın eli, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla makineden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman İ., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Parmakları ve bileği zarar gören Süleyman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.