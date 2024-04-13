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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:34
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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle O.B. ile Y.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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