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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:39
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Musa Anter Caddesi'nde Abdullah S'nin kullandığı 34 TU 0090 plakalı otomobil ile Tuncay S'nin kullandığı 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü Abdullah S. ve 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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