Diyarbakır'da çarpışan otomobillerden biri ters döndü; 4 yaralı

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde çarpışan 2 otomobilden birinin ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde meydana geldi. A.S. idaresindeki 34 TU 0090 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil ters dönerken, sürücüler A.S. ve T.S ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.