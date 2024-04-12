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        Atıklardan ürettiği kuş yemlikleri ve yuvasını, 200 kuş türünün yaşadığı Hevsel Bahçeleri ile gölet çevresindeki ağaçlara astı

        DİYARBAKIR'da sanat atölyesi işletmecisi Yusuf Battal (47), Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü'nün önerisiyle atölyesindeki atık malzemelerden 5 ayda ürettiği 200 kuş yemliği ve yuvasını, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki 200 kuş türünün yaşadığı UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile Kabaklı Göleti'nin çevresindeki ağaçlara astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:40
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        Atıklardan ürettiği kuş yemlikleri ve yuvasını, 200 kuş türünün yaşadığı Hevsel Bahçeleri ile gölet çevresindeki ağaçlara astı
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        DİYARBAKIR’da sanat atölyesi işletmecisi Yusuf Battal (47), Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü’nün önerisiyle atölyesindeki atık malzemelerden 5 ayda ürettiği 200 kuş yemliği ve yuvasını, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki 200 kuş türünün yaşadığı UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri ile Kabaklı Göleti’nin çevresindeki ağaçlara astı. Atık malzemeleri atölyesinden temin ettiğini belirten Battal, “Atık malzemelerimizin ve sobaya, çöpe giden malzemelerimizin olduğunu gördüm. Böyle bir öneri geldiği zaman da çok hoşuma gitti. Ekolojik sistem için önemli bir çalışma olması dolayısıyla çok sevindim. Bunu üniversitenin belli alanlarında önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” dedi.

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde özel bir sanat atölyesi işletmecisi Yusuf Battal, Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü’nün önerisiyle, atölyesindeki atık malzemelerden 5 ayda kuş yemliği ve yuvası üretti. Battal, ürettiği 200 yemlik ve yuvayı, gönüllü öğrenciler ve şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki 200 kuş türünün yaşadığı UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri ile Kabaklı Göleti’nin çevresindeki ağaçlara astı. Çalışmanın ekolojik sistem için çok önemli olduğunu söyleyen Battal, “Bize kuş popülasyonu artırmak için böyle bir öneri geldi. Ben de atölyemde atık malzemelerimizin ve sobaya, çöpe giden malzemelerimizin olduğunu gördüm. Böyle bir öneri geldiği zaman da çok hoşuma gitti. Bu işte herhangi bir para söz konusu değil. Mevcut ağaçlara bu kuş yuvalarını koymak, ekolojik sistem için önemli bir çalışma olması dolayısıyla çok sevindim. Bu çok doğru bir düşünceydi ve bunu hayata geçirmeye karar verdik. Bunu üniversitenin belli alanlarında önümüzdeki süreçte de gönüllü olarak devam ettireceğiz. Atık malzemelerimiz çıktığında bunu devam ettirerek, yeni kuş yuvaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘HEDEFİMİZ 4 BİN KUŞ YUVASI’

        Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Yahya Öger de, yemlik ve yuvaların popülasyon açısından önemli olduğunu belirterek, “Malumunuz Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde hem komşumuz olan Hevsel Bahçeleri hem de Kabaklı Göleti bulunmaktadır. Bu iki alanımızda takriben 200’e yakın kuş türümüz mevcuttur. Çalışmamızın amacı aslında sıfır atığı değerlendirmek yani atık olan malzemeleri yeniden kazanma noktasında bir çalışma yapmaktı. Arkadaşlarımız sıfır atıklardan kuş yemliklerini ve yuvalarını oluşturdu. Bu yemlik ve yuvalarını kampüs alanının muhtelif yerlerine astık. Amacımız kuş popülasyonunu buradan uzaklaşmamasını sağlamak ve daha fazla kuşun burada yumurtlaması ve çoğalmasıdır. İlerleyen zamanlarda bu popülasyonu alanda bekletebilirsek, Kabaklı Gölet’i ve Dicle Havzası’ndaki muhtelif yerlerde yaban hayvanlarını gözlem kulelerini de oluşturacağız. Kuş gözlem evlerini yaparak doğaseverlerle burada ciddi manada bir gözlem yapabilmeyi sağlamak istiyoruz. Üniversitemizin muhtelif alanlarında 200 çeşitli renklerde yemlik ve kuş yuvaları ağaçlara astık. Tabii bu kuş yuvalarını asarken, amacımız sadece görsel bir estetik değil. Aynı zamanda kuşların yuva yapabileceği yükseklikte bir alan oluşturma gayretinde bulunduk. 27 bin dönüm olan arazimizin her noktasında bu kuş yuvalarımızın sayısını çoğaltmayı düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 4 bin civarında kuş yuvası yapmak” diye konuştu.

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