Atıklardan ürettiği kuş yemlikleri ve yuvasını, 200 kuş türünün yaşadığı Hevsel Bahçeleri ile gölet çevresindeki ağaçlara astı

DİYARBAKIR’da sanat atölyesi işletmecisi Yusuf Battal (47), Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü’nün önerisiyle atölyesindeki atık malzemelerden 5 ayda ürettiği 200 kuş yemliği ve yuvasını, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki 200 kuş türünün yaşadığı UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri ile Kabaklı Göleti’nin çevresindeki ağaçlara astı. Atık malzemeleri atölyesinden temin ettiğini belirten Battal, “Atık malzemelerimizin ve sobaya, çöpe giden malzemelerimizin olduğunu gördüm. Böyle bir öneri geldiği zaman da çok hoşuma gitti. Ekolojik sistem için önemli bir çalışma olması dolayısıyla çok sevindim. Bunu üniversitenin belli alanlarında önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” dedi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde özel bir sanat atölyesi işletmecisi Yusuf Battal, Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü’nün önerisiyle, atölyesindeki atık malzemelerden 5 ayda kuş yemliği ve yuvası üretti. Battal, ürettiği 200 yemlik ve yuvayı, gönüllü öğrenciler ve şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki 200 kuş türünün yaşadığı UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri ile Kabaklı Göleti’nin çevresindeki ağaçlara astı. Çalışmanın ekolojik sistem için çok önemli olduğunu söyleyen Battal, “Bize kuş popülasyonu artırmak için böyle bir öneri geldi. Ben de atölyemde atık malzemelerimizin ve sobaya, çöpe giden malzemelerimizin olduğunu gördüm. Böyle bir öneri geldiği zaman da çok hoşuma gitti. Bu işte herhangi bir para söz konusu değil. Mevcut ağaçlara bu kuş yuvalarını koymak, ekolojik sistem için önemli bir çalışma olması dolayısıyla çok sevindim. Bu çok doğru bir düşünceydi ve bunu hayata geçirmeye karar verdik. Bunu üniversitenin belli alanlarında önümüzdeki süreçte de gönüllü olarak devam ettireceğiz. Atık malzemelerimiz çıktığında bunu devam ettirerek, yeni kuş yuvaları yapacağız” ifadelerini kullandı.