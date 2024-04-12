Diyarbakır Valiliğinden kar maskeli kişilerin kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin açıklama:

Açıklamada, "Terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayıdır." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Diyarbakır'da kar maskeli kişilerce yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

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