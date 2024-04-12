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        Diyarbakır Valiliğinden kar maskeli kişilerin kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 12.04.2024 - 07:42
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        Diyarbakır Valiliğinden kar maskeli kişilerin kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Diyarbakır'da kar maskeli kişilerce yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayıdır." ifadesine yer verildi.

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