Diyarbakır Valiliğinden kar maskeli kişilerin kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin açıklama:
Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.
Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Diyarbakır'da kar maskeli kişilerce yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayıdır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.