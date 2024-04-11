Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kastamonuspor - Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'da dev ekran kurulacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor - Amedspor karşılaşmasını futbolseverlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kuracak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonuspor - Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'da dev ekran kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor - Amedspor karşılaşmasını futbolseverlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kuracak.

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Amedspor, ligin 35'inci haftasında 14 Nisan Pazar günü 15.00’te ikinci sıradaki rakibi Kastamonuspor’a konuk olacak. Rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Amedspor'un karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ve Park Orman’da, dev ekranlar kuracak. Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, mücadele öncesinde Amedsporlu futbolcular ve teknik ekibe başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!

        Benzer Haberler

        Diyarbakırlı depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor
        Diyarbakırlı depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga yaparak çocuğa ulaştırdı
        Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga yaparak çocuğa ulaştırdı
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Evlat nöbetindeki 9'uncu buruk bayram: 27 bayramdır oğlum yanımızda yok
        Evlat nöbetindeki 9'uncu buruk bayram: 27 bayramdır oğlum yanımızda yok
        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı