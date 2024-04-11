Kastamonuspor - Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'da dev ekran kurulacak

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Amedspor, ligin 35'inci haftasında 14 Nisan Pazar günü 15.00’te ikinci sıradaki rakibi Kastamonuspor’a konuk olacak. Rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Amedspor'un karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ve Park Orman’da, dev ekranlar kuracak. Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, mücadele öncesinde Amedsporlu futbolcular ve teknik ekibe başarılar diledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor - Amedspor karşılaşmasını futbolseverlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kuracak.

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