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        Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar; o anlar kamerada (2)

        VALİLİK:OLAYIN TERÖRLE İLGİSİ YOKDiyarbakır Valiliği, kar maskesi ile kahvehaneye girip ateş açan şüpheliler ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 03:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 03:13
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        Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar; o anlar kamerada (2)
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        VALİLİK:OLAYIN TERÖRLE İLGİSİ YOK

        Diyarbakır Valiliği, kar maskesi ile kahvehaneye girip ateş açan şüpheliler ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, olayın terörle ilgisinin olmadığı belirtilerek, “Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır’da kar maskeli şahıslarca yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı haberinin terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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