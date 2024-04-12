Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar; o anlar kamerada (2)

VALİLİK:OLAYIN TERÖRLE İLGİSİ YOK

Diyarbakır Valiliği, kar maskesi ile kahvehaneye girip ateş açan şüpheliler ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, olayın terörle ilgisinin olmadığı belirtilerek, “Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır’da kar maskeli şahıslarca yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı haberinin terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.