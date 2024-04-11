Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri ağır hasar gören Fatma ve Zülfi Kaya çifti, Ramazan Bayramı'na inşası tamamlanan yeni konutlarında girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri ağır hasar gören Fatma ve Zülfi Kaya çifti, Ramazan Bayramı'na inşası tamamlanan yeni konutlarında girdi.

        6 Şubat 2023'te yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından inşası süren konutlar birbiri ardına yükseliyor.

        Depremlerden etkilenen, biri boş 7 binanın yıkıldığı 411 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde güvenli ve konforlu konutların etaplar halinde inşası sürüyor.

        Toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi.

        Anahtarlarını alan ailelerin depreme dayanıklı konutlarına yerleşmeleri ise devam ediyor.

        Yeni konutlarına yerleşen ailelerden biri de Fatma (66) ve Zülfi Kaya (64) çifti oldu.

        Depremde Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Kaya çifti, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlıyor.

        - "Çifte bayram yaşıyoruz"

        Zülfi Kaya, AA muhabirine, depreme eşi, oğlu, kızı ve torunlarıyla beraber yakalandıklarını, sarsıntı biter bitmez sokağa çıktıklarını söyledi.

        Evleri ağır hasarlı olduğundan bir müddet çocuklarının evinde kaldıklarını anlatan Kaya, bir süre de kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

        Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Kaya, zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak şimdi rahata kavuştuklarını ifade etti.

        Kaya, "AFAD'a başvurduk, evimiz ağır hasarlı olduğu için başvurumuz kabul edildi. Kısa sürede bu konutların yapılacağına asla inanmıyorduk. Sağ olsun hükümet bir yılda tamamladı ve bizlere teslim etti. Şu anda çifte bayram yaşıyoruz. Hem evimize kavuştuk hem de geçmişi bir nebze de olsa unutuyoruz. Ekmeksiz, evsiz dururuz ama devletsiz duramayız." dedi.

        3 Mart'ta yeni evlerine yerleştiklerini, bu süreçte herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Kaya, evlerinde su, elektrik ve doğal gaz bulunduğunu aktardı.

        - "Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyabiliyoruz"

        Kaya, "Burada rahatız. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Üzerimizde o korku artık yok. Çocuklarım ve torunlarım ziyaretime gelmiş. Bundan daha mutlu ne olabilir?" ifadesini kullandı.

        Fatma Kaya da bir yıl boyunca kirada oturduklarını, bu kadar kısa sürede evlerine kavuşacaklarını ummadıklarını belirtti.

        Çocuklarının yeni konutlarında bayram ziyaretine geldiğini anlatan Kaya, "Konutumuz çıkınca geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok şükür yerimiz güzel ve geniş." dedi.

        - "Anne ve babamızı ziyaret ettik"

        Kaya çiftinin oğlu 43 yaşındaki Askeri Kaya ise anne ve babası ile bayramlaşmaya geldiğini vurgulayarak, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Hem Ramazan Bayramı hem de anne ve babasının yeni evine yerleşmesinden sevinç duyduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

        "Rahat, huzurlu, sessiz, sakin ve sağlam bir konutta oturuyorlar. Depremden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ailemizden can kaybı yok ama ülkece büyük kayıplar yaşadık. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Kısa sürede bu kadar konutun hızla yapılıp teslim edilmesi mutluluk verici. Çocuklarla beraber geldik, anne ve babamızı ziyaret ettik, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir ortamdayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga yaparak çocuğa ulaştırdı
        Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga yaparak çocuğa ulaştırdı
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Evlat nöbetindeki 9'uncu buruk bayram: 27 bayramdır oğlum yanımızda yok
        Evlat nöbetindeki 9'uncu buruk bayram: 27 bayramdır oğlum yanımızda yok
        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı