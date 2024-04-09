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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 21:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:11
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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