Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.
Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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