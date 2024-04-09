Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil çarpıştı.

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