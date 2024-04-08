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        Evin çatısına yıldırım isabet etti (2)

        YILDIRIMDÜŞEN FABRİKADA YANGIN ÇIKTIDiyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki bir çırçır fabrikasının çatısına da dün akşam etkili olan yağış sırasında yıldırım düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:35
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        Evin çatısına yıldırım isabet etti (2)
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        YILDIRIMDÜŞEN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

        Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki bir çırçır fabrikasının çatısına da dün akşam etkili olan yağış sırasında yıldırım düştü. Fabrikada yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanlarının da yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 120 ton presli pamuk balyasının yanarak kül olduğu, 30 ton pamuğun ise yangından ve tazyikli sudan etkilenerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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