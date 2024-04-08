Evin çatısına yıldırım isabet etti (2)

YILDIRIMDÜŞEN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki bir çırçır fabrikasının çatısına da dün akşam etkili olan yağış sırasında yıldırım düştü. Fabrikada yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanlarının da yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 120 ton presli pamuk balyasının yanarak kül olduğu, 30 ton pamuğun ise yangından ve tazyikli sudan etkilenerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.