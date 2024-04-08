Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik verilmeyeceğini duyurdu

        Dicle Elektrik, geçmiş dönemlere ait borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine bu yıl elektrik verilmeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik verilmeyeceğini duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, geçmiş dönemlere ait borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine bu yıl elektrik verilmeyeceğini duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yıllık 23 milyar kilovatsaat (kWh) olan toplam tüketimin yaklaşık 3’te birini kullanan ve ödenmemiş borçları 27 milyar liraya yaklaşan tarımsal sulama abonelerine sulama sezonu başlamadan bir kez daha uyarı yapıldığı belirtildi.

        İyi niyetle sunulan tüm imkanlara rağmen bugüne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerine, borcunu zamanında ödeyen abonelerin haklarının korunması adına bu yıl elektrik verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, enerji arz güvenliğini sağlamak ve borcunu ödeyen abonelerin haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı aktarıldı.

        Açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana devam eden tarımsal sulama alanındaki tahsilat sorununun her geçen gün artarak büyüdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başta Şanlıurfa ve Mardinli çiftçilerimizden kaynaklı olmak üzere ödeme yapmayan tüm çiftçilerimizin elektrik borçları toplamda 27 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 25 milyar lirası iki ilimizdeki tarımsal sulama abonelerimizin ödemediği borçlardan kaynaklanıyor. Şanlıurfa’daki 13 bin abonenin 15,5 milyar lira, Mardin'deki 5 bin abonenin ise 9,5 milyar lira tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar liraya yaklaşmış durumda."

        Bölgede toplam elektrik tüketiminin 3'te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinden yaklaşık 20 bininin borçlu olduğu ifade edilen açıklamada, aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliği ve kaliteli enerji dağıtımını da tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

        Dağıtım bölgelerindeki kayıtlı 140 bin çiftçiden yaklaşık 65 bininin sulu tarım yaptığı aktarılan açıklamada, "Bölgede 9,8 milyon dönüm sulu tarım alanı bulunurken toplam sulamanın yüzde 79'u aşırı enerji tüketen motopomplarla gerçekleştiriliyor. Söz konusu tüketim ise Türkiye genelinde tarımsal alanda kullanılan elektriğin toplam tüketiminin yarısına denk geliyor." denildi.

        - "Bu yıl borçlu sulama abonelerine enerji verilmeyecek"

        Tarımsal sulama abonelerine borçlarını ödemesi için sunulan imkanlara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden borcu bulunan çok sayıda vatandaşımıza yönelik devletimizin sunduğu imkanlar ve şirketimizin destekleri karşılık bulmadı. Aralarında faizsiz ve 5 yıl geri ödemesiz kredi desteği, hasat bitiminde ödeme kolaylığı, borçtan gecikme bedeli alınmaması, borcun kişiye özgü yapılandırılması, üç zamanlı tarifeye geçiş kolaylığı gibi çok sayıda imkan oluşturulmasına rağmen, tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin büyük çoğunluğu ne yazık ki borcunu ödemedi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk

        Benzer Haberler

        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Evin çatısına yıldırım isabet etti
        Evin çatısına yıldırım isabet etti
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada
        Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 5-2
        Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 5-2
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın firari sanıklarından 1'i ya...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın firari sanıklarından 1'i ya...
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı