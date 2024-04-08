Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı

        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

        ​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mart ayında Diyarbakır'da 293’ü maddi hasarlı olmak üzere 576 trafik kazası meydana geldi.

        Bu kazalarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 455 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim
        Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim
        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik veril...
        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik veril...
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Evin çatısına yıldırım isabet etti
        Evin çatısına yıldırım isabet etti
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada
        Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 5-2
        Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 5-2