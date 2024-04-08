Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mart ayında Diyarbakır'da 293’ü maddi hasarlı olmak üzere 576 trafik kazası meydana geldi.

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