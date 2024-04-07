Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 5-2
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İnegölspor'u 5-2 yenerek 74 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İnegölspor’u 5-2 yenerek 74 puanla liderliğini sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta İnegölspor’u ağırladı. Yaklaşık 33 bin taraftarın izlediği maçta Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 52. dakikalarda Berk İsmail Ünsal, 14 ve 47. dakikalarda Mert Çapar ve 25. dakikada penaltıdan Uğur Adem Gezer kaydetti. Konuk takımın golleri ise 31. dakikada Furkan Özyapı ve 39. dakikada Serhat Baştan'dan geldi.
Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 74’e çıkarak liderliği korudu.
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