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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:19
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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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