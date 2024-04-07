Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.