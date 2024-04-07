Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada

​Kaza, öğleden sonra Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GR 695 plakalı otomobil, Emniyet Caddesi’nden Ziraat Caddesi Kavşağı'na çıkan motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ismi öğrenilemeyen kurye yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kurye Bismil Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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