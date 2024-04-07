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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, otomobilin çarptığı motokurye yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:30
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, otomobilin çarptığı motokurye yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

        ​Kaza, öğleden sonra Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GR 695 plakalı otomobil, Emniyet Caddesi’nden Ziraat Caddesi Kavşağı'na çıkan motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ismi öğrenilemeyen kurye yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kurye Bismil Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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