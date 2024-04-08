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        Evin çatısına yıldırım isabet etti

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sırasında 2 katlı evin çatısına yıldırım isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:05
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        Evin çatısına yıldırım isabet etti
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sırasında 2 katlı evin çatısına yıldırım isabet etti. Evde ve yan tarafında bulunan ahırda hasar oluştu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bismil ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sanayi Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir eve yıldırım isabet etti. Olay sonrası ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, evin çatısında ve balkonunda hasar oluştu, camlar kırıldı. Ayrıca komşu evin ahırının da çatısı çöktü.

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