Diyarbakır'daki Filistinli öğrenciler bayrama ailelerinden uzakta buruk giriyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler Ramazan Bayramı'nı, İsrail'in saldırıları nedeniyle görüşemedikleri ailelerinden uzakta ve hüzünlü karşılıyor.

Filistin'den üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen gençlerden yaklaşık 50'si Dicle Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim görüyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan yakınlarının hayatından endişe duyan gençler, Ramazan Bayramı'na güçlükle haber alabildikleri ailelerinden uzakta, buruk giriyor.

"Herkes çok acı çekti. Ailem şu an Han Yunus'ta. Han Yunus'ta durum daha da kötüleşiyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Kaybettiğimiz şeyler önemli değil, bizim için önemli olan candır. Eğer can iyiyse demek ki Gazze ve Filistin iyi olacak. Umarım her şey düzelir. Ailem oradayken ben buradayım. Onların ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini bilmiyorum. Televizyon ve internetten takip ediyorum. Maalesef ülkeme gidemiyorum. Onun için bayramı hiç hissedemiyorum. Ailem hala bombaların altında. İnşallah bu savaş biter, ailemle bayramı yaşarım. Umarım Kurban Bayramı'nda ailemle olurum."