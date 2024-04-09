Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Su'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Su'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Su, mesajında, bu özel günde, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için vatan ve millet aşkıyla görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle yad ettiğini belirtti.

        Başta ilde görev yapmakta olan polisler olmak üzere ülke genelinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü içtenlikle kutladığını, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dilediğini ifade eden Su, şunları kaydetti:

        "Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polislerimiz, gurur duyduğumuz başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Her zaman teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak kendisini yenileyen ve hizmet kalitesini sürekli olarak yükselten Türk Polis Teşkilatı, büyük bir özveriyle çalışmanın örneğini sergilemektedir. Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Su'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Su'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Diyarbakır'daki Filistinli öğrenciler bayrama ailelerinden uzakta buruk gir...
        Diyarbakır'daki Filistinli öğrenciler bayrama ailelerinden uzakta buruk gir...
        Evin çatısına yıldırım isabet etti (2)
        Evin çatısına yıldırım isabet etti (2)
        Diyarbakır'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü video kliple kutl...
        Diyarbakır'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü video kliple kutl...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Küçük, mazbatasını aldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Küçük, mazbatasını aldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı