Diyarbakır Valisi Su'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, bu özel günde, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için vatan ve millet aşkıyla görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle yad ettiğini belirtti.

Başta ilde görev yapmakta olan polisler olmak üzere ülke genelinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü içtenlikle kutladığını, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dilediğini ifade eden Su, şunları kaydetti: