Diyarbakır'da bir araçta 71 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, Sur'un kırsal Mermer Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 107 poşette satışa hazır halde 71 kilogram kubar esrar bulundu.

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