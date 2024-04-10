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        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük olan 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 02:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 02:10
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        Diyarbakır'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük olan 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesinde meydana geldi. Yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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