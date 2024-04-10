Evlat nöbetindeki 9'uncu buruk bayram: 27 bayramdır oğlum yanımızda yok

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 9'uncu bayramda da çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Bedriye Uslu, "27 bayramdır oğlum Mahmut yanımızda yoktur" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 375 ailenin dönüşümlü olarak 1682 gündür sürdürdüğü eylemde; şu ana kadar 51 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 9'uncu bayrama da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.