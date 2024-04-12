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        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

        DİYARBAKIR- Batman karayolu Karalar mevkisinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:10
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        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
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        DİYARBAKIR- Batman karayolu Karalar mevkisinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman karayolu Kırsal Karalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 34 VV 5707 minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikle 3’ü çocuk, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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