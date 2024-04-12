Diyarbakır'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Bismil kara yolunun Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki 34 VV 5707 plakalı kamyonet, H.E'nin kullandığı 07 GS 206 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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