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        Güneydoğu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırılar protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:38
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        Güneydoğu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırılar protesto edildi.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de Peygamber Sevdalıları Vakfı ve İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, saldırılarda yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, İsrail karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adından açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

        Elçi, şöyle konuştu:

        "İsrail Gazzeli sivilleri katliama tabi tutarak, kadın, çocuk, demeden 30 binden fazla kardeşimizi şehit etmiş, Gazze şehrini yakıp, yıkmış cami, okul, hastane gibi tüm insani ve dini kurumları yerle yeksan ederek savaş suçu işlemiş ve işlemeye devam etmektedir. Mübarek ramazan ayında bile katliama ara vermediler. Bayramın birinci gününde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu da hunharca şehit edilmiştir."

        Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Mardin

        Merkez Artuklu ilçesinde Mardin Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Şakir Nuhoğlu Cami'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Toplanan kalabalık İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, İsrail'in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        - Batman

        Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Gültepe Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde toplanan grup ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        Grup adına konuşan Ramazan Çelikal, İsrail'in Gazze'de insanlık adına ne varsa yakıp yıktığını ve tahrip ettiğini belirtti.

        Gazzelilerin direnişine destek olmak amacıyla 6 aydır meydanlarda olduklarını anlatan Çelikal, "Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. İsmail Heniyye'nin çocukları ve torunları da İsrail tarafından katledildi. Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulmü unutmamak, unutturmamak adına toplandık. Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim." ifadelerini kullandı.

        - Siirt

        Siirt Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi'nde toplanan grup gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Özgür Ögetürk, Gazze'deki soykırımın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

        Ögetürk, "Dualarımız devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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