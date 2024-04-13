Diyarbakır'da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

DİYARBAKIR’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan N.Ş. (43), sağ bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 431'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş., evine gitmek için sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. N.Ş., tabanca ile açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 6 boş kovan buldu. Sağlık görevlileri ise yaralanan N.Ş.’yi ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan N.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.