Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen Remzi Ü'ye otomobilin çarptığı, kazayı gören esnaf ve vatandaşların o bölgeye doğru koştuğu görülüyor.

Remzi Ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Mezarlık Caddesi'nde dün, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü'ye çarptı.

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