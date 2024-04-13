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        Diyarbakır'da barış için buluşturulan husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde barışmaları için buluşturulan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:47
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        Diyarbakır'da barış için buluşturulan husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde barışmaları için buluşturulan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

        İlçedeki kahvehanede dün husumetli aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.

        Bazı mahalle muhtarları, bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesi'ndeki evde bir araya getirdi.

        Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

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