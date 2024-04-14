Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon; festivale yetişecek

DİYARBAKIR'da, tarihi İçkale'de 1600 yıl önce Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için, geçen yıl temmuz ayında restorasyon başlatıldı. Yüzde 25'i biten çalışmaların 12-20 Ekim'de düzenlenecek olan 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından 1600 yıl önce yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet veren kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlanmasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı. Kilise, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı. Kilisenin eski günlerine dönmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Temmuz 2023'te restorasyon çalışması başlatıldı.