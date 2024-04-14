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        Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon; festivale yetişecek

        DİYARBAKIR'da, tarihi İçkale'de 1600 yıl önce Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:40
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        Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon; festivale yetişecek
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        DİYARBAKIR'da, tarihi İçkale'de 1600 yıl önce Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için, geçen yıl temmuz ayında restorasyon başlatıldı. Yüzde 25'i biten çalışmaların 12-20 Ekim'de düzenlenecek olan 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne kadar bitirilmesi hedefleniyor.

        Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından 1600 yıl önce yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet veren kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlanmasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı. Kilise, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı. Kilisenin eski günlerine dönmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Temmuz 2023'te restorasyon çalışması başlatıldı.

        SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

        Kilisenin yüzde 25'lik fiziki çalışmasının tamamlandığını belirten Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Diyarbakır İçkale'deki Saint George Kilisesi, anıtsal yapı içerisinde bulunan bir yapımız. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören yapılarımızdan bir tanesidir. Kilisenin güney cephesindeki duvarlarda doğu batı ekseninde hem duvar hem de kubbelerinde çatlaklar meydana geldi. Bununla ilgili güçlendirme çalışmalarının hazırlanması ve kuruldan onaylanma süreçlerini gerçekleştirdik. Yapılan zemin etütlerinde özellikle güney cephesindeki kısmın 4 metrelik bir kil tabaka sonrasında da bazalt tabakaya da oturduğunu tespit ettik. Statik güçlendirme projelerimizle bu eksende geliştirildi. Şu an restorasyon çalışmaları 26 Temmuz 2023'te başlatıldı ve devam etmekteyiz. İç mekanda askılama çalışmalarını tamamladık. Dış mekanda da imalatlarımızı bitirdik. Temel boyunca ampatmanların güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla da kazı çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmaları, bu yıl 12-20 Ekim arasında Sur Kültür Yolu Festivali planlandığı için bu tarihe yetiştirmeyi planlıyoruz. Temmuz ayında başlattığımız restorasyon çalışmalarında şu an yüzde 25'lik bir fiziki gerçekleşme aşamasına gelmiş durumdayız. Tabii restorasyon süreçleri biraz meşakkatli ve bilimsel veriye dayalı olduğu için zaman alıcıdır. Ekim ayı içerisinde de restorasyon çalışmalarını bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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