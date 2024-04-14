Diyarbakırlılar, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 kazandığı maçı dev ekranda izledi
Diyarbakır'da taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda en yakın rakibi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenmesinin sevincini yaşadı.
Diyarbakır'da taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda en yakın rakibi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenmesinin sevincini yaşadı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden grup birincisi Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda en yakın rakibi GMG Kastamonuspor'u yenerek aradaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediyesinin kentte iki noktada kurduğu dev ekranlardan maçı izledi. Taraftarlar, maçın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.
Birçok taraftar, araçlarıyla şehir turu atarak galibiyet sevincini paylaştı.
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