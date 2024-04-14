Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin 45 keçiyi telef etti

Sahipsiz köpeklerin tellerin altından toprak kazarak ahıra girdiğini anlatan Erdemci, benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Erdemci, daha önce de ilçede benzer olayların yaşandığını belirterek, ahırı daha güvenli hale getirmek için önlemler aldığını söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ahırda inceleme yaptı.

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