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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:10
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ö.K., ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen Ö.K. idaresindeki motosiklet ile yan yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AGK 318 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ö.K., yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.K., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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