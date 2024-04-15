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        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:12
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        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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        Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1687'nci gününe girdi.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Sadiye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

        Tokay, eylem yapan ailelerle evlatlarının peşini bırakmayacaklarını dile getirerek, "13 yıldır oğluma hasretim. Ciğerimizi yaktılar. Oğlum gel, ailene yuvana dön. Seni çok özlemişim, kardeşlerin seni çok özlemiş." dedi.

        Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da yıllardır evladına kavuşmak için mücadele ettiğini belirtti.

        "Tüm evlatlarımızı terör örgütünden kurtarana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz. İnşallah bu mücadelede evlatlarımıza kavuşuruz." diyen Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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