        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden seçildi

        Diyarbakır'da yapılan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:21 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:21
        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde yapılan seçimlere TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl, TURSAB Genelsekreter Vekili Çağla Elham ile Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak acentaları katıldı.

        İki liste halinde yapılan seçimlerde Serdar Baturay, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Açıklamada görüşlerine yer yapan Baturay, birlik içerisinde bölge turizmini canlandırmak, acentaların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarına aralıksız şekilde sürdüreceklerini belirtti.

        Yönetim kuruluna Recep Koyuncu, Emin Ramanlı, Doğan Şan, İbrahim Bilen, Mehmet Uğur Özalp ve İhsan Atlı, yedek üyeliğe ise Sultan Turan, Mehmet Yaşar Seçik, Uğur Apaydın, Ahmet Akman, Yusuf İshakoğlu, Kadir Öz Yaramış ve Önder Sekin getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

