Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı
Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", "Aşkın Sen Hali" oyunuyla başladı.
Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", "Aşkın Sen Hali" oyunuyla başladı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, 21. kez tiyatroseverlerle buluştu.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Aşkın Sen Hali" oyunuyla başlayan festival kapsamında, 2-14 Ekim'de 25 oyun ve 8 atölye çalışması sahnelenecek.
Pervin Ünal'ın kaleme aldığı, Doğan Yağcı'nın sahneleştirdiği "Aşkın Sen Hali" oyunu sanatseverlerden ilgi gördü.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, festivalin açılışında, bir festivalin değil, bir sanat bayramının ve ruh buluşmasının kapılarını araladıklarını söyledi.
Diyarbakır'ın kimi için surların ihtişamı, kimi için Dicle'nin akışı, kimi için ise taşlarına sinmiş binlerce yılın hafızası olduğunu dile getiren Karadağlı, şunları kaydetti:
"Diyarbakır, çocukların kahkahası, kahvelerde tüten muhabbeti, türkülerde yankılanan hüzünle sevinci bir arada taşıyan sımsıcak bir yürektir. Bu şehirde taşlar bile konuşur. Her köşebaşı bir hikaye fısıldar ve işte tiyatro, o hikayeleri bugüne taşıyan, insana insandan ayna tutan en büyülü sanattır. Bugün bir kez daha görüyoruz ki tiyatro, sınırları aşar, dillerin, kültürlerin, farklılıkların ötesinde bizi birleştirir. Bir repliğin titreşimi, bir alkışın yankısı, hepimizi aynı hayalin içine çeker. Bu festival, ortak hayalin, Türk tiyatrosunun çeşitliliğinin, coşkusunun ve yaratıcılığının, Diyarbakır'dan tüm dünyaya uzanan sesi, nefesi ve kalp atışıdır."
Karadağlı, Orhan Asena'nın, Türk tiyatrosuna kazandırdığı eşsiz eserlerle "Kendi hikayeni sahneye taşımazsan hiçbir yere varamazsın" diyen büyük bir ustanın adı olduğunu vurguladı.
"Orhan Asena'nın kaleminden dökülen sözler gibi biz de bu toprakların hikayesini sahnede yeniden yaşatıyoruz" sözlerini sarf eden Karadağlı, "Çünkü bu toprakların sesi, insanının dili, yarası ve düşü, bizim en büyük gücümüz, en güçlü ilhamımızdır. Bugün, geleneğin ışığında geleceğe umutla bakarak sizleri yürekten selamlıyorum. Bu yolculuğa emeğini, sevgisini, hayalini katan tüm sanatçılara, emekçilere ve bu salonda bizlerle olan siz değerli seyircilerimize teşekkür ediyorum. Yaşasın tiyatro. Yaşasın Diyarbakır'ın ruhu." ifadesini kullandı.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar da festivalde konuştu.
Festivale, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.