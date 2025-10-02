Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", "Aşkın Sen Hali" oyunuyla başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, 21. kez tiyatroseverlerle buluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Aşkın Sen Hali" oyunuyla başlayan festival kapsamında, 2-14 Ekim'de 25 oyun ve 8 atölye çalışması sahnelenecek.

Pervin Ünal'ın kaleme aldığı, Doğan Yağcı'nın sahneleştirdiği "Aşkın Sen Hali" oyunu sanatseverlerden ilgi gördü.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, festivalin açılışında, bir festivalin değil, bir sanat bayramının ve ruh buluşmasının kapılarını araladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın kimi için surların ihtişamı, kimi için Dicle'nin akışı, kimi için ise taşlarına sinmiş binlerce yılın hafızası olduğunu dile getiren Karadağlı, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, çocukların kahkahası, kahvelerde tüten muhabbeti, türkülerde yankılanan hüzünle sevinci bir arada taşıyan sımsıcak bir yürektir. Bu şehirde taşlar bile konuşur. Her köşebaşı bir hikaye fısıldar ve işte tiyatro, o hikayeleri bugüne taşıyan, insana insandan ayna tutan en büyülü sanattır. Bugün bir kez daha görüyoruz ki tiyatro, sınırları aşar, dillerin, kültürlerin, farklılıkların ötesinde bizi birleştirir. Bir repliğin titreşimi, bir alkışın yankısı, hepimizi aynı hayalin içine çeker. Bu festival, ortak hayalin, Türk tiyatrosunun çeşitliliğinin, coşkusunun ve yaratıcılığının, Diyarbakır'dan tüm dünyaya uzanan sesi, nefesi ve kalp atışıdır."