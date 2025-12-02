Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor​​​​​​​ ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 19:08
        Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor​​​​​​​ ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

