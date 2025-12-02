Diyarbakır'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi darp edildikten sonra silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede eşini rahatsız ettiği iddiasıyla M.Ş.'nin darbettiği K.Ş'yi, M.Ş.'nin yeğeni F.O. tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince M.Ş. yakalandı, olaydan sonra kaçan F.O.'nun yakalanmasına çalışılıyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
