28 Şubat mağduru Prof. Dr. Seyfettin Aslan, yaşanan acıların gençlere aktarılmasını istiyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde mesleğinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Seyfettin Aslan, o dönem yaşanan acıların gençlere aktarılmasını istiyor.



Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, 28 Şubat sürecinde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eşinin başörtüsü nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.



Aslan, "Sözleşmemiz yenileneceği sırada amirlerim (dekan) beni çağırdı ve 'Sizin eşiniz türbanlı, başını açması gerekir.' dedi. Ben de 'Bu, onun demokratik hakkı. Böyle bir şeyi eşime söyleyemem.' dedim. Bundan sonra mağduriyet yaşamaya başladık." şeklinde konuştu.



"Üniversite yönetimi yeniden atama ile ilgili maddeyi değiştirdiği için doktoradan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden üniversite ile ilişiğim kesildi." diyen Aslan, hakkını aramak için hukuki yollara başvurduğunu belirtti.



- "Benim gibi binlerce insan mağdur oldu"





Dava açmasına rağmen olumlu yanıt alamadığını ifade eden Aslan, Bölge İdare Mahkemesince olumlu yanıt verildiğini fakat Danıştayın olumsuz karar verdiğini anlattı.





"Üniversite ile ilişkim kesildi." diyen Aslan, şöyle konuştu:





"2002 yılının başında üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Bu da benim akademik hayatımı olumsuz yönde etkiledi, mağdur oldum. Sadece ben değil benim gibi binlerce insan mağdur oldu. Gerçekten yetenekli, başarılı, işinin erbabı insanlar, sırf inançlarının gereğini yerine getirdiği için, eşleri başörtülü olduğu için ya da namaz kıldıkları için dışlandılar, kurumlarıyla ilişikleri kesildi. Dramatik, trajik olaylar da yaşandı. Eğitimini sürdüremeyen öğrenciler oldu. Bu dönemde böyle bir travma yaşadık. Bakmakla yükümlü olduğum ailem için farklı sektörlerde 5 yıl çalıştım."



Mesleğinden uzak kaldığını anlatan Aslan, 5 yıl ayrı kaldığı akademisyenliğe 2007 yılında açılan Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosunda dönüş yaptığını belirtti.



- " O dönemin mağduriyetlerini bu nesle aktarmamız gerekir"



Aslan, o dönem yaşadıkları baskıyı ve haksızlığı unutamadıklarını dile getirerek, "Çeşitli gerekçelerle uzun yıllar akademik ünvan alamadım. 5 yıl öncesinden doçent ya da profesör olmam gerekirken 5 yıl gecikme yaşadım. 28 Şubat sürecinin toplumsal ve akademik hafızada doğru şekilde ele alınması gerekir. Hafızaların taze tutulması, yaşananların ibret olması için bilmemiz lazım. O dönemin mağduriyetlerini bu nesle aktarmamız gerekir." diye konuştu.



28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin kitap da hazırladığını belirten Aslan, "28 Şubat sürecinde neler olup bittiğinin özellikle liselerde ve üniversitelerde seminer, çalıştay ya da panellerle anlatılması gerekiyor." dedi.

