Diyarbakır'da 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca kırsal Beşpınar Mahallesi'nde 3 Eylül 2017'de kaybolan 20 yaşındaki Osman Güler ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, Güler'in, ağabeyinin kız kaçırması nedeniyle öldürülmek amacıyla kaçırıldığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.



JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin Güler'in ailesini farklı zamanlarda ölümle tehdit ettiği yönünde tanık beyanlarına ulaşıldı, şüphelilerin Güler'in kaçırıldığı gün mahalleye giriş çıkış yaptığı belirlendi.



9 şüpheli hakkında olay tarihinden geçmişe dönük 3 aylık HTS kaydı talep eden özel ekip, alınan kayıtlar ile verilen beyanlar arasındaki farkları ortaya koyan analiz raporu hazırladı.



Jandarma ekibince ayrıca tespiti yapılan şüpheliler için daraltılmış baz raporu alındı, şüphelilerin Güler'i öldürdükleri yönünde tape kayıtları elde edildi.



Diyarbakır, Mersin ve Adana'da 12 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.A, H.İ.A, M.A, A.A, M.A, Ş.A, A.A. ve E.T. gözaltına alındı.



Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden S.A, H.İ.A. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.



