        Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:22
        Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

