Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Türkiye’nin terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyledi.

Fırat’ın doğusuna terör örgütü PKK, PYD, YPG’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin destek açıklamasında bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasının mevcut olduğunu, dünyanın birçok devletinin bu terör yapılanmasını farklı bir maksatla kullanmaya çalıştığını ifade etti. Kayaalp, "Mesele Suriye olduğunda bilin ki, mesele Suriye değil Türkiye’dir, bu bu yıllar önce dile getirilmiş. Şimdi mesele Suriye değil mesele Türkiye’dir. Burada hedef alınan Türkiye’nin birliği, beraberliği ve bütünlüğüdür. Dolaysıyla biz Türk ordusunun sonuna kadar destekçisiyiz ve arkasındayız. Burada söz konusu sadece Türkiye düşmanlığı değildir. Burada söz konusu olan İslam düşmanlığıdır. Bir bütün olarak İslam’ı hedef alıyorlar. Dikkat ederseniz bütün İslam coğrafyasında kan akmaktadır. Bütün İslam coğrafyasında her gün çocuklar katledilmektedir. Şuan ayakta durabilen, güçlü şekilde İslam’a önderlik yapabilen tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunu gören batılı güçler bir şekilde Türkiye’yi zayıflatmak, Türkiye’yi yok etmek maksadıyla Türkiye’nin her tarafına yara vermeye çalışıyor. Malumunuz Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan örgütün mensuplarının yedi düvelden gelen, Fransız’ı, İngiliz’i, ortak İslam düşmanlarıdır. Yani küçük bir haçlı ordusu gibi. Orada öldürülmüş teröristlerin fotoğrafları, isimleri yayınlanmakta. Çin’den tutun ta Rusya’ya kadar, Rusya’dan tutun ta İngiltere’ye kadar birçok devletin İslam düşmanlığı olan devletlerin vatandaşlarından oluşmaktadır. Ancak bunu Kürtlerle alakalı bir şeymiş gibi yansıtıyorlar. Biz Kürt’üz, ben şahsen Kürt’üm ve sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusunun destekçisiyim. Biz nasip olursa bütün teşkilatımızla gidip kan bağışında bulunacağız. Olur da ihtiyaç duyulur diye, olur da Mehmetçik’in kana ihtiyacı olur diye bir kan bağışında bulunacağız. Vatanını, milletini seven insanlarımıza sesleniyoruz. Ordumuzun yanında yer alalım. Ordumuzun yanında dik duralım. Bugün eğer bizi, ordumuzu zayıflatırlarsa, Türkiye’yi zayıflatırlar. Türkiye’yi zayıflatırlarsa bütün İslam coğrafyasının umutlarını zayıflatmış olacaklar. Burada söz konusu olan Türkiye üzerinden bütün İslam hedeflenmektedir. Bu nedenle biz kanımızın son damlasına kadar ordumuzun devletimizin yanında yer alacağız. Şerefli ordumuz, inşallah büyük bir zaferle bu işin içerisinden alnın akıyla çıkacağına inancımız tamdır. Askerimizin de moralini de gördük gayet iyiler. İnşallah biran önce bu terör belasını bitirecekler" dedi.

DİYARBAKIR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.