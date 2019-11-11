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Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı için ördükleri atkıyı teslim etti

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 70 gündür oturma eylemi yapan anneler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördüğü Türk bayraklı ve "RTE" yazılı atkıyı, kendisine gönderilmek üzere AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı için ördükleri atkıyı teslim etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 70 gündür oturma eylemi yapan anneler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördüğü Türk bayraklı ve "RTE" yazılı atkıyı, kendisine gönderilmek üzere AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’a teslim etti.
HDP Diyarbakır il binası önünde 70 gündür oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aileler Gün Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün'ün desteğiyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla görev yapan askerler için atkı ördü. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli için Türk bayraklı atkıyı örüp tamamladı. Acılı annelerin askerlerin üşümemesi için ördüğü atkılar geçtiğimiz gün kendilerine ulaştırılmak üzere PTT'nin mobil hizmet aracına teslim edilirken MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içinde hazırladıkları ay yıldızlı atkıları parti il başkanlarına teslim etti.

Cumhurbaşkanı için RTE ve Türk bayraklı atkı ördüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için örüp tamamlanan Türk bayraklı atkı geçen gün MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teslim edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan atkı ise AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’a teslim edildi. Ailelerle tek tek görüşen Budak, atkıyı bizzat kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğini söyledi. Budak, "Birinci önceliğimiz bir an önce ciğerparelerinize, güzel kızınıza, güzel çocuklarınıza kavuşmanızdır. Büyük bir emek sarf ederek bu atkıyı ördünüz. Cumhurbaşkanımızın baş harfleri yazılmış Türk bayrağımız ay yıldızımız işlenmiş emek sarf etmişler. Bugün bunu büyük bir onurla teslim alıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bizzat ben ve kadın kollarımız, gençlik kolları başkanımız tarafından Cumhurbaşkanımıza teslim edilecek. Ellerinize kollarınıza sağlık Cumhurbaşkanımız adına ben teşekkür ediyorum. İnşallah onun da iyi dileklerini size ulaştırırım. İnşallah güzel haberlerle size geliriz. Burada duygulanmamak elde değil, çok duygulu bir ortam çok zor şartlarda burada o yazın sıcağında şimdi de malum sonbahar ve soğuk bir ortamda yavrularını bekliyorlar. Çok önemli bir iş yaptılar. Hacer anne başlattı. Bir mum yaktı, hamdolsun ciğerparesine kavuştu. İnşallah diğer annelerimizde diğer ailelerimiz de bir an önce ciğerparelerine kavuşurlar. Bu küçümsenecek bir iş değil, 70 günün üzerindedir burada oturuyorlar. Niye burada oturduklarını hepimiz biliyoruz, onların çoğu biliyorlar ki burayı bir basamak görüp çocukları buradan gitmişler ve buradan tekrar iade edilmesini istiyor. Bir an önce ciğerparelerine kavuşurlar. Buraya gidip gelemiyoruz gönlümüz burada fakat farklı dedikodular çıkardılar işte AK Parti bu işi organize ediyor halbuki ne onlar bizi görmüşler ne biz onları görmüşüz. İftira ve yalan atıyorlar. Biz de her gün buraya gelip size destek olmak istiyoruz ama tip dedikodulardan dolayı gönlümüz sizinle bugünde bu atkıyı el emeğini teslim almak için geldik. En kısa zamanda bunu Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız" dedi.

DİYARBAKIR

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:19
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