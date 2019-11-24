Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çınar ilçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İzzet ve Nina G., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahallede gerginlik sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:10

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.