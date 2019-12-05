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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu okulda diploma alan kendi işinin patronu oluyor

İHA

Diyarbakır Yenişehir Mesleği Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, eğitimlerinin ardından kendi işlerinin patronu oluyor. Kursu başarıyla bitirip sertifikalarını alan öğrenciler, açtıkları iş yerlerinde onlarca kişiye istihdam sağlıyor.

Bu okulda diploma alan kendi işinin patronu oluyor

Diyarbakır Yenişehir Mesleği Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, eğitimlerinin ardından kendi işlerinin patronu oluyor. Kursu başarıyla bitirip sertifikalarını alan öğrenciler, açtıkları iş yerlerinde onlarca kişiye istihdam sağlıyor.
Diyarbakır Yenişehir Mesleği Eğitim Merkezi, 1445 yaş arasındaki öğrencilere 20 alanda eğitim veriyor. Kendi işinin patronu olmak için merkeze gelen öğrenciler, motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakım, mobilya dekorasyon, iç dekorasyon, metal işleri, elektrik elektronik, radyo ve televizyon, makine gibi alanlarda eğitim alabiliyor. Diyarbakır’da birçok meslek grubunda ustalaşan ve kendi iş yerini açan patronların eğitim aldığı okul, okul okuma fırsatını kaçıran veya işsiz olan vatandaşları bekliyor.

“87 dalda eğitim veriliyor”
Diyarbakır Yenişehir Mesleği Eğitim Merkezi Müdürü Ali Soğuk, mesleki eğitim olarak öğrencilere 87 dalda eğitim verdiklerini söyledi. Soğuk, “932 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz haftanın bir günü teorik eğitim, 5 gün ise iş yerlerinde mesleki eğitim görüyorlar. Okula kayıt oldukları günden itibaren sigortaları yapılıyor, aylık 550 lira ücretleri veriliyor. Motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakım, mobilya dekorasyon, iç dekorasyon, metal işleri, elektrik elektronik, radyo ve televizyon, makine gibi bütün alanları ve dalları mevcut. Burada öğrenciler kayıt olurken diğer okullardan daha avantajlı, öğrenci mezun olduğu an kendi iş yerini açabiliyor, hem resmi kurum hem de özel kurumlarda teknik servis olarak çalışabiliyor. 14 yaştan 45 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Yılın 12 ayı kayıt yapabiliyoruz, diğer okullardan farkımız bu. Öğrencilerimiz mezun olduklarında aynı zamanda meslek lisesi diploması da alacaklar. Okuma fırsatı olmayan, yaşı ne olursa olsun herkesi okulumuza kayıt yapmaya bekliyoruz. Burada mezun olan öğrenciler aylık kazançları en az bir ustanın aldığı 5 bine kadar olur. Burada ustalığını yetiştirmesine bağlı olarak ta büyük miktarlarda para kazançları oluyor. Sanayi sitesindeki bütün ustalar bu okulda öğrenci olmuş ustalardır, kendi işinin patronu olmak için mesleki eğitime kaydolalım. Son teknolojik malzemeler konusunda eksikliklerimiz var, Bakanlık veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ekipmanlar gelirse öğrencilerimizin eğitim kalitesi artmış olacaktır” dedi.

"Müşteri yoğunluğu artıyor"
Kuaför ve güzellik kursu öğrencisi 37 yaşındaki İlhan Aycan, okulda aldıkları diplomalarla kendi iş yerlerini açarak istihdama katkı sunacaklarını söyledi. Aycan, “Daha önce saç sakal kesiyorduk, burada eğitim gördükten sonra saç bakımından cilt bakımına, kaş yapımından manikür ve boyasına kadar öğrendik. Düne kadar üç müşteri geliyorsa, bugün ise 6’dan daha fazla müşteri taleplerini görüyoruz. Bunun sebebi örneğin cilt bakımı yaparken müşteri belgeyi soruyor, olmadığında korkarak oturuyorken belgeyi gördüğü zaman daha rahat geliyor. Bu belgeleri aldığım zaman kendi işimin patronu oluyorum, gelen elemanlara da yardımcı olarak önlerini açıyoruz, onlar da kendi mekanlarını açarak rahat oluyorlar” diye konuştu.

“Okulda gördüğüm teorik dersleri burada uygulamalı yapıyorum”
Otomotiv gövdecilik branşında okuyan kaportacı Özcan Karakaş ise, okulda öğrendikleri teorik dersleri iş yerlerinde uygulayarak kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Karakaş, “Okulda hocalarımızla ders işliyoruz, okulda gördüğüm teorik dersleri burada uygulamalı yapıyorum. Birçok faydası oluyor, orada aldığım belgeyle dükkan açıp kendi işimin patronu oluyoruz. Boşta kalan öğrenciler burada diploma alıp iş sahibi olabilirler” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

05 Aralık 2019 Perşembe

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