DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kadiroğlu’ndan organ bağışı çağrısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu: “28 bin vatandaşımız organ bağışı beklemektedir ve organ bağışı hayat kurtaran bir tedavi şeklidir” “Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organ bağışı yapılmaksızın toprağa gömülmesi büyük israf ve günahtır”

Organ nakli ile ilgili birçok başarılara imza atan ve 1 yıl içerisinde 107 organ naklinin yapıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, “Beyin ölümü gerçekleşen hastaların ölüm halinden dolayı organ bağışı yapılmaksızın toprağa defin edilmesi 8, 9 hastanın da toprağa gömülmesi demektir ve bu büyük israf ve büyük bir günahtır” dedi.

2019 yılında birçok yeniliklere imza atarak adından sık sık söz ettiren Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri 2020 yılında da birçok yeniliklere imza atmayı hedefliyor. DÜ Hastanelerinde 2019 yılı içerisinde birçok klinik yenilenirken, 2020 yılında da yeni kliniklerin açılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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